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23:12, 20 декабря 2024Бывший СССР

Украинские военные разрисовали переданные Польшей БТР националистическими флагами

Косиняк-Камыш: украинские военные нарисовали флаги УПА на переданных Польшей БТР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Globallookpress.com

Украинские военные разрисовали националистическими флагами Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена) переданные Польшей БТР Rosomak. Об этом рассказал в соцсети X глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Флаги УПА на бронетранспортерах Rosomak, поставленных украинской армии Польшей, — это провокация, которая не должна иметь места», — заявил министр.

Он приказал срочно связаться с военным атташе Украины в Варшаве, чтобы выяснить обстоятельства возмутившего главу ведомства инцидента.

Ранее бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий заявил, что Киев не хочет разрешать эксгумацию жертв Волынской резни, так как боится разрушить миф о якобы «освободительной» роли УПА.

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