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21:40, 21 декабря 2024Мир

В США предупредили Трампа об «изменившемся» Путине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Трамп встретится с изменившимся Путиным
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретится с российским лидером Владимиром Путиным, «сильно изменившимся» со времен первого срока республиканца. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom предупредил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Как утверждает эксперт, Путин, с которым встретится Трамп, будет значительно отличаться от того, которого он знал восемь лет назад.

«Это другой Владимир Путин, и он будет гораздо более жестким переговорщиком, чем все, с кем Дональд Трамп когда-либо сталкивался», — объяснил Джонсон.

Ранее экс-советник Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор призвал избранного американского президента Дональда Трампа созвать мирную конференцию по Украине с участием России и стран Восточной Европы.

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