Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:47, 21 декабря 2024Экономика

Венгрия предложила России и Украине сохранить транзит газа

Орбан: Венгрия предложила России и Украине сохранить транзит газа
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: Konstantin Chernichkin / Reuters

Венгрия ведет переговоры с Россией и Украиной о сохранении транзита газа. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Мы хотим провернуть такой трюк: что, если газ, заходя на территорию Украины, уже считался бы не российским, а был бы в собственности покупателя. То есть, когда переходит на территорию Украины, это уже не российский, а венгерский газ», — сказал он.

Венгрия не откажется от такого решения, но не знает, согласятся ли на это Москва и Киев, отметил премьер. По его словам, венгерская сторона заинтересована в продолжении украинского транзита.

В ноябре Минфин США ввел санкции против Газпромбанка, через который с 2022 года оплачивался поставляемый в Европу газ. 19 декабря Венгрия добилась того, чтобы Соединенные Штаты сделали для нее исключения из санкций против ГПБ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России высказались об ответе на атаку дронов на Казань

      В Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации для органов власти и МЧС

      Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса в Шарм-эш-Шейх

      Стали известны подробности о пенсионерке — поджигательнице ТЦ в Москве

      Абхазия попросила Россию о гуманитарной поставке электроэнергии

      В российском регионе 17 человек попали в больницу после купания в бассейне

      Стало известно о подготовке Польши к прокси-войне против России

      Петросян второй раз выиграла чемпионат России по фигурному катанию

      Ранее судимого россиянина задержали с автоматом и боеприпасами в Курской области

      Орбан предрек первые шаги по Украине сразу после инаугурации Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше