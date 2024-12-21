Орбан: Венгрия предложила России и Украине сохранить транзит газа

Венгрия ведет переговоры с Россией и Украиной о сохранении транзита газа. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Мы хотим провернуть такой трюк: что, если газ, заходя на территорию Украины, уже считался бы не российским, а был бы в собственности покупателя. То есть, когда переходит на территорию Украины, это уже не российский, а венгерский газ», — сказал он.

Венгрия не откажется от такого решения, но не знает, согласятся ли на это Москва и Киев, отметил премьер. По его словам, венгерская сторона заинтересована в продолжении украинского транзита.

В ноябре Минфин США ввел санкции против Газпромбанка, через который с 2022 года оплачивался поставляемый в Европу газ. 19 декабря Венгрия добилась того, чтобы Соединенные Штаты сделали для нее исключения из санкций против ГПБ.

