Захарова рассказала об оливье

Захарова рассказала о планах приготовить оливье на Новый год

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Новый год будет готовить с друзьями и семьей традиционный салат оливье. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Захаровой, салат готовится всей семьей в больших количествах — так, чтобы подать его не только на новогодний стол, но и есть в течение нескольких дней. Захарова добавила, что салат вкуснее не в ночь на 1 января, а утром 1 января и даже 2 января. «Я не знаю, есть ли наш человек, который на Новый год не будет готовить или есть салат оливье», — поделилась официальный представитель МИД России.

Ранее россияне назвали свои любимые новогодние традиции. У 15 процентов это — собираться с родными и друзьями для встречи Нового года, 12 процентов россиян предпочитают украшать дом и елку. Без оливье Новый год не видит каждый двадцатый житель страны, шести процентам участников опроса нравится традиция обмена подарками и праздничное застолье.