SuperJob: 15% процентов россиян предпочитают встречать Новый год с родными и друзьями

Россияне назвали любимые новогодние традиции. Об этом пишет RT со ссылкой на данные опроса сервиса SuperJob.

По его результатам, у 15 процентов респондентов любимая традиция — собираться с родными и друзьями для встречи Нового года. 12 процентов россиян предпочитают украшать дом и елку.

Шесть процентов участников опроса любят традицию обмена подарками и праздничное застолье. Отмечается, что каждый двадцатый житель страны не видит Новый год без оливье. Три процента респондентов любят ходить 31-го декабря в баню, запускать фейерверки, готовить и смотреть новогодние кинокартины.

Ранее стало известно, что средняя стоимость новогоднего стола россиян составит пять тысяч рублей. В исследовании приняли участие 12,5 тысячи человек. Большинство (37 процентов) респондентов ответили, что планируют потратить на праздничные блюда от 2,5 до пяти тысяч рублей.