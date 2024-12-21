Захарова цитатой Крылова ответила на перестановки в дипкорпусе Украины

Захарова цитатой из басни Крылова ответила на перестановки в дипкорпусе Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на кадровые перестановки в дипломатическом корпусе Украины фразой из басни Ивана Крылова. Комментарий приводится в ее Telegram-канале.

«А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», — процитировала она отрывок из басни «Квартет».

Украинский президент Владимир Зеленский уволил послов республики в Китае, Японии, Индонезии, Литве, Словении и Руанде. Также был снят с должности представитель в ООН, его место получил оскорбивший канцлера ФРГ Олафа Шольца экс-посол в Германии Андрей Мельник. Он назвал немецкого политика «обиженной ливерной колбасой».

Ранее украинское издание «Общественное» со ссылкой на источники в офисе Зеленского сообщило, что бывшего генерального прокурора Украины Андрея Костина назначат послом страны в Нидерландах. В конце октября тот подал в отставку — это произошло на фоне расследования информации о том, что 50 прокуроров Хмельницкой области незаконно получили статус инвалидности.