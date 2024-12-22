США сбили собственный истребитель над Красным морем

США по ошибке сбили свой истребитель F/A-18 над Красным морем

Крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Gettysburg Военно-морских сил (ВМС) США сбил американский истребитель F/A-18 над Красным морем в результате «дружественного огня». Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что инцидент случился в ходе авиаударов по объектам хуситов. Крейсер по ошибке открыл огонь и сбил самолет, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman. Оба пилота выжили, один из них получил незначительные травмы.

Ранее Вооруженные силы (ВС) США нанесли несколько ударов по столице Йемена Сане, целями которых были операционный центр хуситов и склад ракет. При ударах использовались силы ВМС и ВВС США. Накануне в Сане прогремел мощный взрыв.