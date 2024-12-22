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00:35, 22 декабря 2024Спорт

Гашек жестко оценил поездку клуба НХЛ в Россию

Чемпион ОИ Гашек раскритиковал клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» за поездку в Россию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Petr David Josek / AP

Олимпийский чемпион (ОИ), двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X оценил поездку представителей клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» на матч в Россию.

Гашек заявил, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) является огромной поддержкой российского руководства, а значит «Монреаль» помог рекламе России. «Для организации с такой хоккейной историей — это очень плохо», — раскритиковал поездку он.

Генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз, скаут Николай Бобров и специальный советник Венсан Лекавалье посетили в России матч регулярного чемпионата КХЛ с участием петербургского СКА. Поводом стал просмотр задрафтованого клубом игрока Ивана Демидова.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России.

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