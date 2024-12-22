Генштаб ВСУ оценил обстановку на фронте

Украинский Генштаб назвал обстановку в зоне СВО сложной

Обстановка на поле боя остается сложной. Так текущую ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оценил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

В качестве основных проблем ВСУ там указали на превосходство Российской армии в численности и техническом оснащении.

19 декабря схожую оценку в ходе разговора с начальником Штаба обороны Великобритании Тони Радакином дал и главком ВСУ Александр Сырский. Обстановку в зоне СВО он назвал «чрезвычайно сложной».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о ежедневном продвижении российских войск в зоне СВО. «Движение идет по всей линии фронта каждый день (...). Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами», — подчеркнул он.

