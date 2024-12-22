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05:12, 22 декабря 2024Бывший СССР

Глава ЦРУ приехал на Украину с последним визитом

Зеленский заявил, что глава ЦРУ Бернс приехал на Украину с последним визитом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: страница Зеленского в соцсети X / Reuters

Глава ЦРУ Уильям Бернс приехал в Киев с последним официальным визитом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он объяснил, что руководитель американской разведслужбы посетил страну в преддверии своей отставки. По словам украинского лидера, обычно его встречи с Бернсом проходили вне публичного поля. «Но сейчас, после последнего визита, следует сказать открыто. Желаю тебе, Билл, и твоей семье только лучшего! Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем. Наверное, еще увидимся», — написал Зеленский.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник предположил, что Бернс прибыл в Киев, чтобы надавить на власти Украины, которые могут передать избранному президенту США Дональду Трампу компромат на администрацию Джо Байдена. «Зеленский — слабое звено в цепочках уходящих демократов, в том числе и коррупционных, и преступных. Бернс приехал в Киев прятать концы», — заявил дипломат.

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