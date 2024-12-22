Илон Маск предложил протестировать умственные способности американских чиновников

Маск предложил проверить умственные способности чиновников

Бизнесмен Илон Маск призвал проверить умственные способности американских чиновников. Об этом предприниматель написал в принадлежащей ему соцсети Х.

Ранее 81-летняя американская конгрессвумен Кэй Грейнджер, которая полгода не участвовала в голосованиях, оказалась в доме престарелых.

«Может быть, нам стоит ввести какой-то базовый когнитивный тест для выборных должностных лиц?» — написал Маск. Текущую ситуацию он назвал приближающейся к безумию.

Ранее Илон Маск назвал дураком канцлера Германии Олафа Шольца.