Командир «Ахмата» рассказал о просьбе руководства ЧВК «Вагнер» во время мятежа Пригожина

Алаудинов: в ЧВК «Вагнер» надеялись на мирное разрешение мятежа Пригожина

Командиры частной военной компании «Вагнер» во время мятежа его основателя Евгения Пригожина просили руководителя спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова не вступать с ними в конфликт. Об этом он рассказал в интервью военкору Семену Пегову.

Пегов спросил Алаудинова об отношениях с ЧВК и обстановке под Ростовом-на-Дону, куда перевели бойцов «Ахмата» в июне 2023 года. По словам командира «Ахмата», ему поступил приказ встать под городом, откуда выдвинулась колонна «Вагнера» и изучить обстановку.

«Большая часть командиров ЧВК "Вагнер" вышли на меня и сказали, что не хотят с нами воевать. Они попросили, чтобы я дал команду своим ребятам не вступать в конфликт», — заявил Алаудинов и объяснил, что бойцы ЧВК надеялись на мирное разрешение ситуации. К вечеру того дня инцидент был исчерпан, заключил он.

Ранее Алаудинов рассказывал, что его бойцы находились в 500-700 метрах от бойцов ЧВК, однако без приказа Минобороны РФ не начинали активных действий.

23 июня Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, которые заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Кроме того, несколько колонн вооруженных сотрудников компании двинулись в сторону Москвы.

Позже после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он объявил, что его бойцы разворачиваются и направляются в полевые лагеря.