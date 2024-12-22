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11:28, 22 декабря 2024Культура

Литовцы возмутились отменой Чайковского

NYT: жители Литвы недовольны отменой постановки Щелкунчика
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Igor Bulgarin / Shutterstock / Fotodom  

Жители Литвы недовольны отменой постановки «Щелкунчика» и заменой его на другое произведение. Об этом сообщает The New York Times.

Газета указывает, что литовцы оказалась разочарованы заменой произведения Чайковского в национальном театре оперы и балета на другую постановку.

Одна из опрошенных изданием местных жительниц заявила о недопустимости смешивания культуры и спорта с политикой. Она выразила недоумение тем, что власти находят связь культуры с политикой.

Ранее «отмену» русской культуры осудил министр культуры Литвы Шарунас Бирутис. Он напомнил о большом количестве русскоязычных граждан Литвы и призвал политиков отделять культуру от политики.

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