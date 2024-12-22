NYT: жители Литвы недовольны отменой постановки Щелкунчика

Жители Литвы недовольны отменой постановки «Щелкунчика» и заменой его на другое произведение. Об этом сообщает The New York Times.

Газета указывает, что литовцы оказалась разочарованы заменой произведения Чайковского в национальном театре оперы и балета на другую постановку.

Одна из опрошенных изданием местных жительниц заявила о недопустимости смешивания культуры и спорта с политикой. Она выразила недоумение тем, что власти находят связь культуры с политикой.

Ранее «отмену» русской культуры осудил министр культуры Литвы Шарунас Бирутис. Он напомнил о большом количестве русскоязычных граждан Литвы и призвал политиков отделять культуру от политики.