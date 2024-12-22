Минобороны сообщило об уничтожении двух реактивных снарядов HIMARS и 100 БПЛА

МО РФ: ПВО за сутки уничтожила два реактивных снаряда HIMARS и 100 БПЛА

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе боевых действий.

Как отметили в ведомстве, ПВО также уничтожила управляемую ракету большой дальности «Нептун».

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье, 22 декабря, силы ПВО сбили 42 украинских БПЛА над регионами России. 20 дронов были перехвачены над Орловской областью, еще пять — над Курской, один — над Краснодарским краем, по восемь над Ростовской и Брянской областями.

