Нацбанк Молдавии с января 2025 года начнет использовать евро вместо доллара

Молдавия с января 2025 года начнет использовать евро вместо доллара в качестве базовой валюты для установления официального курса молдавского лея. Об этом заявила глава Национального банка республики (НБМ) Анка Драгу в эфире общественного телеканала «Молдова-1».

По словам Драгу, эта мера принесет существенные преимущества в экономическом секторе, а выгода от обменных операций может превысить 10 миллионов евро. Помимо этого, необходимых результатов получится добиться благодаря увеличению ликвидности евро на внутреннем рынке и снижению между курсами покупки и продажи валюты, отметила он.

Ранее лидер Партии социалистов Молдавии, экс-президент республики Игорь Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку из-за провалов в экономике. Он отметил, что Санду нарушила свои предвыборные обещания, а ее надежды на западную поддержку оказались ложными.