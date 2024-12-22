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21:15, 22 декабря 2024Бывший СССР

Молдавия начнет использовать евро вместо доллара

Нацбанк Молдавии с января 2025 года начнет использовать евро вместо доллара
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Молдавия с января 2025 года начнет использовать евро вместо доллара в качестве базовой валюты для установления официального курса молдавского лея. Об этом заявила глава Национального банка республики (НБМ) Анка Драгу в эфире общественного телеканала «Молдова-1».

По словам Драгу, эта мера принесет существенные преимущества в экономическом секторе, а выгода от обменных операций может превысить 10 миллионов евро. Помимо этого, необходимых результатов получится добиться благодаря увеличению ликвидности евро на внутреннем рынке и снижению между курсами покупки и продажи валюты, отметила он.

Ранее лидер Партии социалистов Молдавии, экс-президент республики Игорь Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку из-за провалов в экономике. Он отметил, что Санду нарушила свои предвыборные обещания, а ее надежды на западную поддержку оказались ложными.

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