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13:56, 22 декабря 2024Интернет и СМИ

На Западе уличили Зеленского в желании эскалации конфликта на Украине

Боуз: Зеленский хочет эскалации конфликта с Россией до инаугурации Трампа
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Журналист из Ирландии Чей Боуз уличил президента Украины Владимира Зеленского в желании эскалации конфликта с Россией до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети X.

«Как я уже неоднократно говорил, Зеленский знает, что у него есть буквально несколько дней (до 20 января), чтобы попытаться заставить [президента России] Владимира Путина пойти на эскалацию [конфликта]», — заявил Боуз.

Журналист объяснил этим атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Казань 21 декабря. Однако, по мнению Боуза, Путин не хочет играть в игру Зеленского. Он добавил, что украинскому лидеру «следует паковать чемоданы», пока он может это сделать.

Ранее Боуз высмеял низкие шансы Владимира Зеленского на победу в президентских выборах на Украине в случае их проведения. Он опубликовал фотографию политика в комичной позе и назвал его диктатором.

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