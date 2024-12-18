На Западе назвали Зеленского диктатором и высмеяли выборы на Украине

Боуз: у Зеленского низкие шансы на победу в случае проведения выборов на Украине

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял низкие шансы Владимира Зеленского на победу в президентских выборах на Украине в случае их проведения. Он опубликовал фотографию политика в комичной позе в соцсети X.

«Диктатор Зеленский демонстрирует свои шансы на победу на выборах (если бы они были) на Украине», — пошутил Боуз.

До этого российский лидер Владимир Путин высказался о возможности продления власти президента Украины. Он заявил, что в конституции Украины нет способов продления президентской власти, добавив, что ссылка на действие военного положения не имеет значения.

Ранее стало известно, что Украина рассматривает возможность проведения электронного голосования на выборах после окончания конфликта. Отмечается, что для этого Киев изучает европейские модели избирательного законодательства.