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02:36, 18 декабря 2024Бывший СССР

На Украине начали изучать возможность проведения электронного голосования

Politico: на Украине начали изучать возможность электронного голосования
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина изучает возможность проведения электронного голосования на выборах после окончания конфликта, сообщает Politico со ссылкой на главу партии «Слуга народа» Елену Шуляк.

Для этого Киев изучает европейские модели избирательного законодательства. «Нам нужно понять, как мы можем демократически провести выборы, используя лучшие и наиболее эффективные практики... Нас интересуют нюансы электронного голосования и техническая оценка других альтернативных вариантов голосования, в том числе с точки зрения информационной безопасности», — заявила Шуляк, добавив, что главной проблемой является предоставление возможности проголосовать тем украинцам, кто уехал из страны.

20 мая официально истек срок полномочий Владимира Зеленского. Новые выборы на Украине не проводятся из-за военного положения.

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