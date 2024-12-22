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16:20, 22 декабря 2024Бывший СССР

Названы приоритетные цели России на Украине после атаки на Казань

Военный эксперт Глазунов: целями ударов РФ будут украинские военные объекты
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

После атаки на Казань приоритетными целями ударов России на территории Украины станут военные объекты, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«[Президент России] Владимир Путин всегда говорил, что для нас приоритетными являются не дома мирных граждан, а военные объекты, военная инфраструктура. Следует понимать, что это не только военные городки или позиции военных. Это и мосты, которые имеют стратегическое значение, по которым перемещаются войска, это имеются в виду и заводы, на которых ремонтируются танки, и самолеты, вертолеты, изготавливаются беспилотники. Поэтому удары будут нанесены по таким объектам, где делают беспилотники», — считает он.

После атаки украинских дронов по Казани Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с многократными разрушениями, заявил Путин. «Противник, желающий нанести поражение России, пожалеет об этом, столкнется с многократно большими разрушениями», — сказал он.

Утром 21 декабря Казань атаковали восемь беспилотников, шесть из них ударила по жилому массиву. Обошлось без пострадавших, однако дроны повредили квартиры местных жителей.

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