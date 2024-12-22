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11:20, 22 декабря 2024Экономика

Оценены перспективы курса рубля в 2025 году

РБК: риск ослабления рубля сохранится в 2025 году
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

В 2025 году риск дальнейшего ослабления рубля сохранится. О перспективах курса рубля рассказали эксперты РБК.

По оценке спикеров, после июньских санкций США против Газпромбанка и Мосбиржи рубль заметно ослаб. Новые ограничения изменили валютный рынок. Уже известно, что риск дальнейшего ослабления сохраняется и на будущий год.

Давление на курс рубля оказывает дисбаланс экспортно-импортных потоков, трудности с нефтегазовыми доходами и отток капитала, продолжающийся до сих пор. Экспортеры стали снижать объемы продажи валюты. В ноябре 2024 года было продано всего восемь миллиардов долларов — эта цифра на 42 процента меньше показателей ноября 2023 года.

Минфин продолжает закупать золото и валюту, но действия Центробанка направлены на снижение волатильности.

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В 2025 году цены на нефть могут упасть до 65-75 долларов США за баррель, что дополнительно может ослабить курс рубля, отмечает РБК.

Ранее сообщалось, что по итогам октября-ноября в России резко ускорились темпы роста потребительских цен, к началу декабря базовая инфляция поднялась до уровня в 10,9 процента. В третьем квартале показатель находился на уровне в 7,6 процента. Таким образом, за несколько месяцев базовая инфляция в России увеличилась на 3,3 процентного пункта.

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