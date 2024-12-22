Песков объяснил причину призыва СМИ к порядку на прямой линии с Путиным

Песков: журналисты на прямой линии с президентом злоупотребляли временем

На прямой линии с российским лидером Владимиром Путиным некоторые представители СМИ злоупотребляли отведенным им временем и тем самым забирали его у своих коллег. Так причину призыва журналистов к порядку объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит агентство РИА новости.

Песков отметил, что просил представителей СМИ не выкрикивать вопросы с места и уважать коллег, не задавая сразу несколько вопросов подряд. Тем не менее глава государства не оставил без внимания ни один обращенный к нему вопрос.

«Это, конечно, такой эгоизм, — отметил Песков. — Я не знал, что журналисты такие эгоистичные».

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что его искренне поразил блогер Влад Бумага, который задал вопрос на прямой линии Владимира Путина. Более того, Песков рассказал, что посмотрел видеоролики блогера, но не понял, «почему он такой популярный».