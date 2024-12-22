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13:09, 22 декабря 2024Россия

Песков заявил об искренне поразившем его блогере Владе Бумаге

Песков заявил, что Влад Бумага задал президенту очень солидный и умный вопрос
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента Росиии Дмитрий Песков заявил, что его искренне поразил блогер Влад Бумага, который задал вопрос на прямой линии Владимира Путина. Его слова передает агентство РИА Новости.

Вопрос блогера, также известного как Влад A4, был посвящен замедлению YouTube в России. «Он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», — добавил он.

Более того, Песков сообщил, что посмотрел видеоролики блогера и не понял, «почему он такой популярный». Пресс-секретарь президента назвал это «проблемой поколений».

Ранее президент России Владимир Путин пошутил над словами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, назвавшего Влада Бумагу нетрадиционным гостем.

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