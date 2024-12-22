Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить во время полета

Пилотов летевшего во Владивосток самолета пытались ослепить лазером

Пилотов самолета российской авиакомпании «Аврора» пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Южно-Сахалинскак во Владивосток Airbus A319 20 декабря. Во время заруливания на стоянку после посадки экипаж доложил о попытке ослепления воздушного судна лазером зеленого цвета.

Отмечается, что ситуация никак не сказалась на полете.

Ранее летевший в Омск самолет популярной российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился 20 декабря со следовавшим из Москвы пассажирским лайнером.