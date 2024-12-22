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17:02, 22 декабря 2024Мир

Поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновились

В Венгрию снова начала поступать нефть из РФ по трубопроводу «Дружба»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Attila Volgyi / XinHua / Globallookpress.com

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» из РФ в Венгрию возобновлены. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, цитирует РИА Новости.

«Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" возобновились. Энергоснабжение Венгрии в безопасности», — написал Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Поставки нефти из РФ в Чехию, Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», как сообщалось, были приостановлены из-за технических проблем. Нефть снова начала поступать в эти страны после завершения работ.

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В начале декабря поставки нефти по «Дружбе» уже приостанавливались. В компании «Транснефть» тогда указали, что поставки по нефтепроводу в пределах российской территории осуществляются в штатном режиме. Официально причина приостановки не сообщалась. Тогда аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что проблема могла возникнуть на стороне Украины

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