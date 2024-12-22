Потанин высказался о возвращении России на международные турниры

Потанин заявил, что российские спортсмены вернутся на международную арену

Президент компании «Норникель», председатель попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин оценил перспективы возвращения России на крупные международные турниры, в том числе на чемпионат мира по хоккею. Об этом он высказался в интервью с ведущим «Матч ТВ» Дмитрием Лукашовым.

По его словам, пока решение о допуске сборной России на Олимпиаду-2026 в Милане и на чемпионаты мира не принято, трудно на это всерьез рассчитывать. Потанин также отметил, что ситуация, в которой страна вынуждена ждать допуска на соревнования, унизительна. Он напомнил, что Россия — одна из ведущих хоккейных школ в мире, «а мы ждем приглашения за стол с какими-то взрослыми дядями, которые думают, можно ли нас допустить или нет».

Потанин заявил, что перед Россией сначала должны извиниться за то, что допускали спортсменов до соревнований только без флага и гимна. «Да, у меня в этом смысле немного экстремальные взгляды. И возвращаясь к вопросу: я спокойно отношусь к тому, если потепление случится со стороны IIHF. Пригласят – придем. Но вот я не стал бы играть без флага и гимна», — добавил он.

Потанин также ответил на вопрос ведущего о возможности возвращения российских спортсменов с флагом и гимном на международную арену в будущем. По его мнению, это время точно настанет. «Но я хочу верить в то, что это случится не как новогоднее чудо, а как результат нашей борьбы за свои права», — заключил он.