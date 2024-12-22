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19:10, 22 декабря 2024Спорт

Потанин высказался о возвращении России на международные турниры

Потанин заявил, что российские спортсмены вернутся на международную арену
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Президент компании «Норникель», председатель попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин оценил перспективы возвращения России на крупные международные турниры, в том числе на чемпионат мира по хоккею. Об этом он высказался в интервью с ведущим «Матч ТВ» Дмитрием Лукашовым.

По его словам, пока решение о допуске сборной России на Олимпиаду-2026 в Милане и на чемпионаты мира не принято, трудно на это всерьез рассчитывать. Потанин также отметил, что ситуация, в которой страна вынуждена ждать допуска на соревнования, унизительна. Он напомнил, что Россия — одна из ведущих хоккейных школ в мире, «а мы ждем приглашения за стол с какими-то взрослыми дядями, которые думают, можно ли нас допустить или нет».

Потанин заявил, что перед Россией сначала должны извиниться за то, что допускали спортсменов до соревнований только без флага и гимна. «Да, у меня в этом смысле немного экстремальные взгляды. И возвращаясь к вопросу: я спокойно отношусь к тому, если потепление случится со стороны IIHF. Пригласят – придем. Но вот я не стал бы играть без флага и гимна», — добавил он.

Потанин также ответил на вопрос ведущего о возможности возвращения российских спортсменов с флагом и гимном на международную арену в будущем. По его мнению, это время точно настанет. «Но я хочу верить в то, что это случится не как новогоднее чудо, а как результат нашей борьбы за свои права», — заключил он.

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