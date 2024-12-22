Пушилин заявил об окончании зачистки освобожденной Анновки

Пушилин: ВС РФ закончили зачистку освобожденной 17 декабря Анновки в ДНР

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ закончили зачистку села Анновка Донецкой народной республики, освобожденного 17 декабря. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в видео, опубликованном на своем Telegram-канале.

Анновка расположена в восьми километрах к югу от города Курахово. «Наши подразделения за прошедшую неделю освободили ряд очередных населенных пунктов. Это и Анновка. (...) Уже населенный пункт зачищен, наши подразделения пошли дальше», — отметил Пушилин.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины начали постепенно отходить из Курахово в село Дачное в ДНР. В данный момент большая часть города находится под контролем российских сил.