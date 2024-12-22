Путин рассказал о связанном с «Орешником» указании

Путин назвал ракету «Орешник» историческим событием в ракетно-космической сфере

Создание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» — историческое событие в ракетно-космической сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram.

«"Орешник" — это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило, это впервые произошло с таким видом оружия», — рассказал глава государства. Однако, по его словам, в Минобороны были разные точки зрения на этот счет.

Путин отметил, что присоединился к сторонникам того, что «Орешник» нужно произвести и испытать в боевых условиях. «Я дал прямое указание это сделать и выделить на это ресурсы», — добавил президент.