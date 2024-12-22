Путин выразил уверенность в восстановлении всех разрушений в Казани после атаки БПЛА

Путин: уверен, что руководство Казани восстановит все, что повредил противник

Руководство Казани сможет восстановить все объекты, поврежденные после атаки украинских беспилотников. Уверенность в этом выразил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Во время церемонии открытия объектов аэропортовой и дорожной инфраструктуры по видеосвязи президент обратился к главе республики Рустаму Миниханову. «Я уверен, вы восстановите все, что было повреждено нашими недругами и противниками вот только что в Казани», — сказал российский лидер.

21 декабря Казань подверглась массовому налету беспилотников, в результате которого в трех районах города произошли возгорания. Всего было зафиксировано восемь атак, часть из которых пришлась на элитные многоэтажки.