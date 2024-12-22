Россиян предупредили об опасности живой елки в доме

Биолог Опарин: аллергикам опасно устанавливать хвойные деревья дома

Установка живой новогодней елки может привести к ряду негативных последствий для здоровья людей с повышенной чувствительностью. Об этом заявил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Роман Опарин в разговоре с «Известиями».

По словам эксперта, самым главным и опасным последствием установки живого дерева в доме является аллергия в виде насморка, кашля, зуда и высыпаний на коже. Наиболее аллергенными, уточнил он, считаются ель и пихта из-за их смолы и эфирных масел. Чуть менее аллергенное дерево, сосна, также может спровоцировать реакции у чувствительных людей.

Кроме смолы и эфирных масел, сообщил Опарин, причиной аллергии могут стать плесень и грибок, которые развиваются на дереве при неправильных условиях хранения, а также пыльца или отходы жизнедеятельности насекомых. В редких случаях на дереве могут остаться следы экскрементов птиц или животных, содержащие бактерии или паразитов. «В целом перечисленные угрозы минимальны. Если елка здоровая и хранилась в правильных условиях, то она безопасна. Однако для аллергиков разумным вариантом будет выбрать искусственную елку», — подытожил Опарин.

Ранее в этот же день директор проектов «СберСтрахования» Никита Тырин напомнил россиянам о правильной эксплуатации гирлянд. Так, при их использовании во избежание коротких замыканий важно учитывать нагрузку на сеть, а также покупать и использовать лишь исправные приборы с надежной изоляцией и сертификацией.