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14:25, 22 декабря 2024Россия

Россиянин решил отомстить возлюбленной за разрыв и выбил ей глаз гаечным ключом

Сочинец решил отомстить возлюбленной за разрыв и выбил ей глаз гаечным ключом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Житель Сочи решил отомстить возлюбленной за расставание и выбил ей глаз гаечным ключом. Внимание на инцидент обратили в пресс-службе МВД по региону.

Следствию удалось выяснить, что в квартире 38-летней сочинки между ней и ее 46-летним ранее судимым бывшим сожителем произошел конфликт. Во время ссоры он нанес ей удары телескопическим раздвижным гаечным ключом и скрылся.

Полицейские задержали преступника в Сочи. Мужчина признал свою вину. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ было возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Сочинец в данный момент находится в специальном помещении для задержанных лиц, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в декабре стало известно, что в Москве задержали двоих мужчин, которые в метро на эскалаторе избили 29-летнего жителя столицы, попросившего освободить одну сторону для прохода.

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