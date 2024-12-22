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21:03, 22 декабря 2024Наука и техника

Российская компания попросила перенести сроки поставок БПЛА по госзаказу

«Ъ»: «Геоскан» попросил перенести сроки поставок БПЛА по госзаказу
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Компания «Геоскан» попросила перенести сроки поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках гражданского госзаказа (ГГЗ) Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора компании Алексея Юрецкого.

Отмечается, что производитель обещал поставить дроны в рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиасистем. Из общего объема госзаказа за 2024 год в шесть миллиардов рублей на долю компании пришлось около 2,4 миллиарда рублей. Однако задержка, по словам гендиректора, объясняется поздним утверждением статуса ГТЛК как единого заказчика. Также необходимо было открыть казначейские счета в регионах, что было решено только к осени, уточнил он.

В июле в России впервые реализовали технологию управления беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) через спутник. Отмечается, что такие решения нужны для обеспечения возможности определять местоположение дронов там, где нет других каналов связи.

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