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11:17, 17 июля 2024Наука и техника

В России впервые наладили управление дроном через спутник

«Роскосмос»: в РФ впервые реализовали технологию управления БПЛА через спутник

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Технологию управления беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) через спутник впервые реализовали в России. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

В рамках эксперимента специалисты наладили управления дроном через космический аппарат. Отмечается, что такие решения нужды для обеспечения возможности определять местоположение дронов там, где нет других каналов связи.

«Эксперимент провели "Спутниковая система "Гонец" и компания "Геоскан" — успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные беспилотника в центр обработки данных, а также отправлена команда через спутник о принудительном возвращении БВС на место запуска», — говорится в сообщении.

Для тестирования технологии использовали дрон «Геоскан 201» с экспериментальным бортовым модемом «Гонец» и антенной в облегченной модификации. С 13 по 16 июля выполняли наземные тесты и полеты на аэродроме, которые позволили оценить возможность установки связи, передачи данных телеметрии с БПЛА на спутник и отправки команд с наземной станции управления дрона на «Геоскан» через спутник.

В ходе испытаний провели шесть полетов, в ходе которых было получено 218 сообщений с телеметрией дрона на FTP-сервере системы «Гонец» и переданы три сообщения с командами управления в полете по обратной связи.

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