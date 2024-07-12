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15:53, 12 июля 2024Наука и техника

Военный рассказал о неуязвимости беспилотных «Орланов»

Оператор БПЛА: беспилотники «Орлан» невозможно подавить системами РЭБ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан», которые российские военные применяют в зоне проведения спецоперации, невозможно подавить системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). О неуязвимости «Орланов» оператор БПЛА с позывным Расписной рассказал ТАСС.

«Про "Орланы" могу сказать только то, что они используются для обширного наблюдения из-за высоты полета в один километр над землей и дальности полета до десяти километров. Система РЭБ на них не действует, а стрелять в него бесполезно», — сказал он.

Беспилотник самолетного типа «Орлан-10» начали эксплуатировать в 2010 году, а в 2012-м началось серийное производство. Аппарат получил двигатель внутреннего сгорания, который обеспечивает ему около 8 часов полета. Дрон может нести до пяти килограммов полезной нагрузки.

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В феврале генеральный конструктор «Специального технологического центра» Роман Иванов сообщил, что ежегодно в России производят более тысячи беспилотников Орлан-10». По его словам, с начала серийного производства дрон подвергся серьезным изменениям.

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      Даниил Иринин
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