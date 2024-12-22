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14:21, 22 декабря 2024Россия

Российские военные уничтожили танк Leopard в Курской области

ВСУ потеряли в Курской области за сутки более 260 военных и танк Leopard
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 260 военных и танк Leopard в Курской области. Такие данные раскрывает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, также украинские войска потеряли две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, шесть минометов и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее стало известно, что три атаки ВСУ были отражены в Курской области. Кроме того, за последние сутки российские бойцы нанесли поражение украинским формированиям в районе ряда населенных пунктов региона.

Президент России Владимир Путин заявил ранее, что Курская область будет освобождена от ВСУ, конкретных дат при этом он не стал называть. «Ребята воюют. Вот прямо сейчас идет бой. И бои серьезные», — сказал глава государства.

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