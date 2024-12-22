Минобороны: три атаки штурмовиков ВСУ отражены в Курской области

Три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) отражены в Курской области. Об этом сообщает Минобороны.

По данным военного ведомства, в «накате» на российские позиции участвовали штурмовые подразделения ВСУ. На каком именно участке это произошло, в министерстве не уточнили.

Также в Минобороны сообщило о ходе наступления Северной группировки российских войск в курском приграничье. По его данным, за последние сутки российские бойцы нанесли поражение украинским формированиям в районе ряда населенных пунктов региона.

Ранее жители одного из курских сел рассказали врио главы региона Александру Хинштейну о расстрелах ВСУ мирных россиян. «Трудно себе представить весь тот ужас, что им пришлось пережить», — ответил на это врио губернатора.