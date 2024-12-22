Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 1 января

Соцдоплата для пенсионеров в Москве вырастет с 1 января до 25 850 рублей

Социальная доплата для москвичей-пенсионеров вырастет с 1 января 2025 года. Так, сумма ежемесячной выплаты с ее учетом составит до 25 850 рублей, рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, пишет РИА Новости.

В зависимости от наличия и сроков постоянного проживания в столице региональная социальная доплата осуществляется неработающим пенсионерам, отметила эксперт. «Либо до величины прожиточного минимума пенсионера, прожиточный минимум проиндексирован с 1 января 2025 года на 5,5 процента и составит 17 897 рублей — для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве менее 10 лет», — добавила она.

Либо до городского социального стандарта, который проиндексирован с 1 января 2025 года на 5,5 процента и составит 25 850 рублей, — для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве более 10 лет, уточнила эксперт.

Гусева также напомнила, что вопрос индексации пенсий относится к компетенции Социального фонда России. В Москве за счет средств городского бюджета осуществляется выплата региональной социальной доплаты к ним.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что неоплаченные налоги, алименты, штрафы или кредиты могут привести к уменьшению размера пенсий россиян. Так, размер удержаний может колебаться в пределах 20-70 процентов в зависимости от характера долга.

Несколькими днями ранее стало известно, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в 2025 году повторно внесет на рассмотрение законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров.