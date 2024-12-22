Трамп пообещал официально признать в США только два пола

Трамп захотел утвердить политику, по которой в США будут признавать два пола

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал утвердить на государственном уровне официальную политику. Так, в стране будут признаваться только два пола — мужской и женский, уточнил политик во время выступления на конференции Turning Point USA в штате Аризона, пишет РИА Новости.

«При администрации Трампа будет официальная политика властей Соединенных Штатов, по которой существует только два пола — мужчины и женщины. Это не звучит особенно сложно, не так ли?» — отметил Трамп.

Как отмечается, участники конференции отреагировали на заявления будущего президента аплодисментами.

В начале декабря агентство Reuters написало, что Дональд Трамп планирует в первые часы своего президентства подписать более 25 указов и директив, способных кардинальным образом изменить политику США.

26 ноября Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден подписали официальный меморандум, формализующий начало передачи власти. После окончания отбора в свою администрацию Трамп вступает в новую фазу перехода к власти, заявили в Белом доме.