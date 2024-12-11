Стало известно о планах Трампа кардинально изменить политику США

Reuters: Трамп планирует подписать более 25 указов в первые часы президентства

Избранный американский лидер Дональд Трамп планирует в первые часы своего президентства подписать более 25 указов и директив, способных кардинальным образом изменить политику США. Об этом со ссылкой на близкие к Трампу источники сообщает Reuters.

«Трамп сказал своей команде, что он хочет произвести "большой фурор"», — передает агентство.

Собеседники издания указали, что политик обещает в этот раз применить свои должностные полномочия президента «с большим масштабом и скоростью, чем он делал во время своего первого срока».

Ранее политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в беседе с «Лентой.ру» объяснил, почему Трамп намерен отказать Украине в помощи. Пос ловам эксперта, президент США торопится решить вопрос Украины и заняться другими регионами, в частности, Латинской Америкой.

