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15:57, 11 декабря 2024Мир

Стало известно о планах Трампа кардинально изменить политику США

Reuters: Трамп планирует подписать более 25 указов в первые часы президентства
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Избранный американский лидер Дональд Трамп планирует в первые часы своего президентства подписать более 25 указов и директив, способных кардинальным образом изменить политику США. Об этом со ссылкой на близкие к Трампу источники сообщает Reuters.

«Трамп сказал своей команде, что он хочет произвести "большой фурор"», — передает агентство.

Собеседники издания указали, что политик обещает в этот раз применить свои должностные полномочия президента «с большим масштабом и скоростью, чем он делал во время своего первого срока».

Ранее политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в беседе с «Лентой.ру» объяснил, почему Трамп намерен отказать Украине в помощи. Пос ловам эксперта, президент США торопится решить вопрос Украины и заняться другими регионами, в частности, Латинской Америкой.

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