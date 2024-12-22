Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:53, 22 декабря 2024Мир

Трамп выдвинул кандидатуру миллиардера-ресторатора на пост посла США в Италии

Трамп предложил на пост посла США в Италии миллиардера-ресторатора
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что выдвинул кандидатуру миллиардера-ресторатова Тильмана Фертитта на пост посла США в Италии. Об этом сказано в распространенном сообщении политика, пишет РИА Новости.

«Я с удовольствием сообщаю, что Тильман Фертитта номинирован послом США в Италии», — сказано в заявлении.

Тильман Фертитта заработал состояние в ресторанном и гостиничном бизнесе. Его активы оцениваются в 10,4 миллиарда долларов. Он стал десятым миллиардером, которого Дональд Трамп предложил на пост в своей будущей администрации.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп сообщил, что назначит послом в Великобритании телепродюсера Марка Бернетта. До этого политик объявил о новом назначении в своем кабинете. Спецпосланником по особым миссиям станет Ричард Гренелл. Политик уточнил, что Гренелл будет курировать работу в самых «горячих точках». Среди таких избранный лидер США назвал Венесуэлу и Северную Корею.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МВФ добавил Украине новые условия для продолжения финансирования. Всего кредиторы наложили на Киев свыше 50 обязательств

      На западе рассказали о желании военных ВСУ покинуть Курскую область

      Поиски пропавшего на Камчатке Ан-2 возобновили

      Глава ЦРУ приехал на Украину с последним визитом

      Основатель Pink Floyd назвал Нетаньяху военным преступником

      Психолог назвал способы справиться со стрессом на фоне финансовых проблем

      Бастрыкин поручил возбудить дело по факту истязания детей отцом и мачехой

      Беженец пожаловался на качество продуктов из польской гумпомощи

      В США обвинили Зеленского в терроризме

      Российский полковник раскрыл подробности о состоянии ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше