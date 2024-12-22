Трамп выдвинул кандидатуру миллиардера-ресторатора на пост посла США в Италии

Трамп предложил на пост посла США в Италии миллиардера-ресторатора

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что выдвинул кандидатуру миллиардера-ресторатова Тильмана Фертитта на пост посла США в Италии. Об этом сказано в распространенном сообщении политика, пишет РИА Новости.

«Я с удовольствием сообщаю, что Тильман Фертитта номинирован послом США в Италии», — сказано в заявлении.

Тильман Фертитта заработал состояние в ресторанном и гостиничном бизнесе. Его активы оцениваются в 10,4 миллиарда долларов. Он стал десятым миллиардером, которого Дональд Трамп предложил на пост в своей будущей администрации.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп сообщил, что назначит послом в Великобритании телепродюсера Марка Бернетта. До этого политик объявил о новом назначении в своем кабинете. Спецпосланником по особым миссиям станет Ричард Гренелл. Политик уточнил, что Гренелл будет курировать работу в самых «горячих точках». Среди таких избранный лидер США назвал Венесуэлу и Северную Корею.