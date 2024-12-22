Три человека пострадали в результате обстрела ВСУ села в Херсонской области

ВСУ обстреляли Херсонскую область, пострадали три человека

Три человека получили ранения при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Каиры Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона Владимира Сальдо.

Под ударом оказалось село Каиры. Один из пострадавших — ребенок.

Об иных возможных последствиях атаки не сообщается.

В минувшую пятницу, 20 декабря, ВСУ обстреляли Калининский район Донецка. Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS – на месте были обнаружены фрагменты снарядов.

До этого ВСУ обстреляли автобус с пассажирами в Херсонской области. Один из пассажиров не пережил атаки, еще двое пострадали и были доставлены в больницу.