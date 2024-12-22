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16:38, 22 декабря 2024Бывший СССР

Три человека пострадали в результате обстрела ВСУ села в Херсонской области

ВСУ обстреляли Херсонскую область, пострадали три человека
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Три человека получили ранения при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Каиры Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона Владимира Сальдо.

Под ударом оказалось село Каиры. Один из пострадавших — ребенок.

Об иных возможных последствиях атаки не сообщается.

В минувшую пятницу, 20 декабря, ВСУ обстреляли Калининский район Донецка. Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS – на месте были обнаружены фрагменты снарядов.

До этого ВСУ обстреляли автобус с пассажирами в Херсонской области. Один из пассажиров не пережил атаки, еще двое пострадали и были доставлены в больницу.

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