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17:25, 22 декабря 2024Экономика

В BMW заявили о нарушениях в связи с экспортом машин в Россию

BMW уволила сотрудников, ответственных за экспорт машин в Россию
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Michaela Rehle / Reuters

В BMW заявили о нарушениях в связи с экспортом машин в Россию. Об этом пишет Business Insider.

Отмечается, что компания решила уволить сотрудников, которые несли за это ответственность. Дальнейшая продажа автомобилей немецкого бренда была приостановлена.

По данным издания, свыше 100 автомобилей были доставлены с завода BMW в Ганновере российским клиентам, несмотря на строгое эмбарго. Теперь компания стремится предотвратить импорт на серый рынок с помощью различных мер.

Ранее стало известно, что официально ушедший из России концерн BMW вновь запатентовал свои машины в стране. Компания летом подала заявку на патент одного из концепт-каров в России.

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