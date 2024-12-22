В BMW заявили о нарушениях в связи с экспортом машин в Россию. Об этом пишет Business Insider.
Отмечается, что компания решила уволить сотрудников, которые несли за это ответственность. Дальнейшая продажа автомобилей немецкого бренда была приостановлена.
По данным издания, свыше 100 автомобилей были доставлены с завода BMW в Ганновере российским клиентам, несмотря на строгое эмбарго. Теперь компания стремится предотвратить импорт на серый рынок с помощью различных мер.
Ранее стало известно, что официально ушедший из России концерн BMW вновь запатентовал свои машины в стране. Компания летом подала заявку на патент одного из концепт-каров в России.