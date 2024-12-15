Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:43, 15 декабря 2024Экономика

Ушедший из России концерн BMW вновь запатентовал свои машины в стране

Официально ушедший из России концерн BMW вновь запатентовал машины в стране
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Официально ушедший из России концерн BMW вновь запатентовал свои машины в стране. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Отмечается, что компания летом подала заявку на патент одного из концепт-каров в России. Его зарегистрировали в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности 3 декабря.

Предположительно, речь идет об автомобиле, который презентовали на конкурсе элегантности Villa d'Este в мае. Известно, что он оснащен двигателем V8, за основу которого взята модификация M8 Competition.

В ноябре руководитель консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер говорил, что Mercedes и BMW могут вернуться на российский авторынок уже в 2025 году из-за потерь автобрендов ввиду санкций и экспансии на освободившийся рынок Китая.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Производитель водки перевел ВСУ больше миллиарда рублей. Эти деньги он получил от бизнеса в России

      Раскрыто состояние спасенных с затонувшего танкера моряков

      Россиянин побывал в США и описал местных словами «любят халяву больше нашего»

      Опубликованы записи переговоров с экипажами потерпевших бедствие у берегов Керчи танкеров

      Прихожан возмутили съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

      В России объяснили отказ Зеленского общаться с Орбаном

      Ушедший из России концерн BMW вновь запатентовал свои машины в стране

      Папа римский назвал народы России и Украины братскими

      Хинштейн заявил о тяжелейших условиях в оккупированных под Курском деревнях

      В Эстонии Дональда Трампа назвали возможным «Черчиллем нашего времени»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше