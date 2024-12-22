В ДНР заявили о практически выбитых из центра Курахово ВСУ

Российские войска практически выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из центра Курахово. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.
По его словам, украинские военные находятся сейчас на северо-западе города. «Как мы видим, не за горами полное освобождение Курахово», — сказал Пушилин.
Ранее сообщалось, что российские силы контролируют большую часть Курахово в Донецкой народной республике. По данным источника в силовых структурах, проходит зачистка очагов на некоторых позициях в западной части Курахово. Речь идет о точечных очагах сопротивления Вооруженных сил Украины.