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20:50, 22 декабря 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о практически выбитых из центра Курахово ВСУ

Пушилин: ВС России практически выбили ВСУ из центра Курахово
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские войска практически выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из центра Курахово. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

По его словам, украинские военные находятся сейчас на северо-западе города. «Как мы видим, не за горами полное освобождение Курахово», — сказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что российские силы контролируют большую часть Курахово в Донецкой народной республике. По данным источника в силовых структурах, проходит зачистка очагов на некоторых позициях в западной части Курахово. Речь идет о точечных очагах сопротивления Вооруженных сил Украины.

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