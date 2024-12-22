В Германии арестовали подозреваемого в наезде на посетителей ярмарки в Магдебурге

В ФРГ арестовали подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки

Следственный судья распорядился арестовать мужчину, который подозревается в наезде на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге. Об этом сообщили в полиции города, пишет ТАСС.

«Прокуратура Магдебурга запросила ордер на арест по делу об убийстве и многократном покушении на убийство, который был выдан судом Магдебурга», — отметили в правоохранительных органах.

Как уточняется, следственный судья распорядился заключить подозреваемого под стражу. Мужчина был доставлен в тюрьму.

Накануне стало известно, что водителя, которого подозревают в наезде на толпу посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, задержали. Им оказался выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Автомобиль въехал в толпу посетителей ярмарки на Старом рынке, вблизи ратуши Магдебурга вечером 20 декабря.

Ранее сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила, что ее партия запросила проведение чрезвычайного заседания Бундестага в связи с терактом в Магдебурге.

В свою очередь, старший прокурор Хорст Хопенс сообщил, что совершивший нападение на рождественскую ярмарку в немецком Магдебурге объяснил свой поступок плохим отношением к беженцам из Саудовской Аравии в Германии.