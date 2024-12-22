Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:05, 22 декабря 2024Мир

В Германии арестовали подозреваемого в наезде на посетителей ярмарки в Магдебурге

В ФРГ арестовали подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: IMAGO / Peter Henrich / HEN-FOTO / Global Look Press

Следственный судья распорядился арестовать мужчину, который подозревается в наезде на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге. Об этом сообщили в полиции города, пишет ТАСС.

«Прокуратура Магдебурга запросила ордер на арест по делу об убийстве и многократном покушении на убийство, который был выдан судом Магдебурга», — отметили в правоохранительных органах.

Как уточняется, следственный судья распорядился заключить подозреваемого под стражу. Мужчина был доставлен в тюрьму.

Накануне стало известно, что водителя, которого подозревают в наезде на толпу посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, задержали. Им оказался выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Автомобиль въехал в толпу посетителей ярмарки на Старом рынке, вблизи ратуши Магдебурга вечером 20 декабря.

Ранее сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила, что ее партия запросила проведение чрезвычайного заседания Бундестага в связи с терактом в Магдебурге.

В свою очередь, старший прокурор Хорст Хопенс сообщил, что совершивший нападение на рождественскую ярмарку в немецком Магдебурге объяснил свой поступок плохим отношением к беженцам из Саудовской Аравии в Германии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Камчатке нашли пропавший Ан-2

      В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние праздники

      Россиянам рассказали о важности экономии электричества

      В Германии арестовали подозреваемого в наезде на посетителей ярмарки в Магдебурге

      В Испании открылись кинотеатры для нудистов

      В ДНР анонсировали скорую реконструкцию донецкого аэропорта

      По факту крушения Ан-2 на Камчатке возбудили уголовное дело

      Западное финансирование Украины за три года достигло более 230 миллиардов долларов

      Спасенный экипаж Ан-2 поделился подробностями крушения

      В Москве задержали студента-вербовщика террористов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше