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01:10, 22 декабря 2024Мир

В Германии потребовали провести заседание Бундестага в связи с терактом в Магдебурге

Сопредседатель АдГ требует провести заседание Бундестага в связи с терактом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что ее партия запросила проведение чрезвычайного заседания Бундестага в связи с терактом в Магдебурге. Об этом она написала в соцсети X.

«Провал властей, который сделал возможным ужас Магдебурга, потрясает. В то время как политики используют силовой аппарат против оппозиции и критиков правительства, для защиты от настоящих угроз не хватает способности здраво мыслить», — отметила политик.

В этой связи АдГ запросила проведение чрезвычайного заседания Бундестаг, резюмировала она.

Вечером 20 декабря машина на большой скорости врезалась в толпу посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге. Официальный представитель правительства Саксонии-Анхальт Маттиас Шуппе назвал произошедшее терактом. Также стало известно, что жертвами трагедии стали четыре человека.

Ранее старший прокурор Хорст Хопенс сообщил, что совершивший нападение на рождественскую ярмарку в немецком Магдебурге объяснил свой поступок плохим отношением к беженцам из Саудовской Аравии в Германии.

В свою очередь, американский бизнесмен Илон Маск после теракта в немецком Магдебурге снова назвал канцлера Германии Олафа Шольца дураком и заявил, что тот немедленно должен уйти в отставку.

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