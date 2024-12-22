В Госдуме призвали россиянок рожать до 35 лет

Депутат ГД Буцкая: россиянкам нужно рожать до 35 лет

Россиянкам необходимо рожать в возрасте до 35 лет. Об этом заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая радиостанции «Говорит Москва», фрагмент ее беседы с журналистами опубликован в Telegram.

Свою позицию депутат обосновала знаниями, полученными еще во время обучения в медицинском институте. По ее словам, после 35 лет риск генетической мутации возрастает «в геометрической прогрессии».

Буцкая признала, что с тех пор возможности медицины расширились, однако прибегать к этому нет необходимости. «Можно все прекрасно встроить до 35 [лет]», — добавила она.

Ранее в Госдуме сравнили рожающих ради пособий россиян с паразитами. Депутат Александр Ильтяков заявил, что меры финансового стимулирования не смогут решить демографический вопрос. При этом у населения сформируется привычка рожать «только для того, чтобы прожить за счет этого ребенка», сказал он.

