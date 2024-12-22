В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние праздники

Песков: Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике

Президент России Владимир Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике. Определенные планы уже есть, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Президент может запланировать все что угодно. Определенные планы, конечно, есть. Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно», — отметил представитель Кремля. По словам Пескова, у Путина будет рабочий график в эти дни.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин отказался поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом. Однако у некоторых недружественных стран президент поздравит людей, народы, добавил пресс-секретарь.

Последняя рабочая неделя декабря в России будет шестидневной. Она продлится с понедельника, 23 декабря, и до субботы, 28 декабря. Это необходимо, чтобы в понедельник, 30 декабря, у россиян был выходной день. Таким образом, на Новый год россияне отдохнут 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января.