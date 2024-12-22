В Подмосковье годовалого ребенка залечили до смерти от ветрянки

В Подмосковье годовалая девочка скончалась от ветрянки

В подмосковной Лобне годовалого ребенка залечили до смерти от ветрянки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в середине декабря у девочки поднялась температура. Педиатр диагностировал вирус, но родители решили оставить дочь дома и лечить зеленкой. 19 декабря им снова пришлось вызвать скорую: темпертура была очень высокой, и у девочки посинел язык. Семье снова посоветовали обратиться в больницу.

Родители отвезли дочь в московскую больницу, но по дороге ребенок начал задыхаться. В клинику девочка приехала уже в состоянии клинической смерти. Ее не удалось спасти. Причиной трагедии стала острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ветряной оспы. Следователи проводят проверку.

Ранее стало известно, что шестилетняя девочка Эви Берри перенесла первый инсульт всего через несколько месяцев после того, как подхватила ветрянку.