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15:19, 24 июля 2024Забота о себе

6-летняя девочка пережила два инсульта из-за ветрянки и оказалась парализована

The Sun: 6-летняя девочка оказалась парализована из-за ветрянки

Фото: Gundam_Ai / Shutterstock / Fotodom

Шестилетняя девочка Эви Берри перенесла первый инсульт всего через несколько месяцев после того, как подхватила ветрянку. Историю о том, как она пережила два приступа и оказалась парализована, рассказало издание The Sun.

В 2022 году, вскоре после заражения ветрянкой, у ребенка случилась транзиторная ишемическая атака — мини-инсульт, а затем последовал настоящий инсульт, из-за чего ей пришлось перенести операцию на головном мозге. Девочка оказалась временно парализована, позже ей пришлось заново учиться говорить.

Мать ребенка Фирн Коллинз рассказала, что для профилактики повторных инсультов ее дочь уже полтора года принимает высокие дозы разжижающих кровь препаратов.

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      Вера Владзиевская
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