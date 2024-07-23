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19:25, 23 июля 2024Забота о себе

Невролог предостерег от главной ошибки при инсульте

Невролог Шамалов предупредил, что при инсульте человеку нельзя давать пить

Фото: Queenmoonlite Studio / Shutterstock / Fotodom

Главный невролог Минздрава России, директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий Николай Шамалов предостерег от главной ошибки оказания первой помощи при инсульте. Его слова цитирует KP.RU.

По словам Шамалова, если у человека произошел инсульт, тот, кто оказывает ему первую помощь, до приезда скорой помощи должен соблюдать «правило НЧР» — ничего через рот. Человеку с подозрением на инсульт нельзя давать ни еды, ни воды, ни лекарств. Невролог объяснил, что при инсульте возникает нарушение глотания, из-за чего они могут попасть в легкие.

Из-за этого может развиться аспирационная пневмония, угрожающая жизни, предупредил Шамалов.

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Врач добавил, при инсульте у человека возникает слабость в конечностях с одной стороны тела, нарушается речь, а лицо перекашивается (опускается бровь, уголок глаза или рта).

Ранее неврологи развеяли популярный миф о старении мозга. По их словам, потеря сосудами эластичности и образование в них бляшек не влияет на умственные способности.

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      Вера Владзиевская
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